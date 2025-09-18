Macchie solari sul viso | tutti i rimedi per intervenire adesso

Dilei.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le macchie solari sul viso sono degli inestetismi molto comuni dopo esposizioni prolungate al sole, soprattutto se non protette con un adeguato filtro solare. Chiamate anche iperpigmentazioni post attiniche, queste macchie si vengono a creare come delle vere e proprie discromie irregolari su fronte, zigomi e sopra il labbro superiore. Ovviamente non si tratta di una problematica esclusivamente estetica, ma è un segnale più profondo: la pelle è stata danneggiata dai raggi UV e lo manifesta con la comparsa di queste piccole variazioni di colore cutaneo. Il principale rimedio rimane la prevenzione, ma esistono anche numerosi prodotti cosmetici con all’interno attivi schiarenti, che aiutano a migliorare e uniformare l’incarnato. 🔗 Leggi su Dilei.it

macchie solari sul viso tutti i rimedi per intervenire adesso

© Dilei.it - Macchie solari sul viso: tutti i rimedi per intervenire adesso

In questa notizia si parla di: macchie - solari

Macchie solari e tumori della pelle: come distinguerli e come si fa la diagnosi

Creme solari viso anti-age. Con un solo gesto combatti rughe, macchie e raggi UV

Macchie solari: come prevenire per l’estate

Nuove macchie solari viso dopo le vacanze? Come eliminarle con prodotti efficaci (e prevenirle) secondo gli esperti; Le migliori creme solari del 2025: protezione perfetta per ogni tipo di pelle; Le migliori creme solari per il viso da utilizzare ogni giorno nel 2025.

macchie solari viso tuttiMacchie solari sul viso: tutti i rimedi per intervenire adesso - Scopri i migliori rimedi antimacchia per il viso e come scegliere i prodotti giusti per la tua pelle. Come scrive dilei.it

Nuove macchie solari viso dopo le vacanze? Come eliminarle con prodotti efficaci (e prevenirle) secondo gli esperti - Fa bene all'umore perché favorisce la produzione di serotonina, un neurotrasmettitore che migliora la sensazione di benessere, ma al contempo accelera l'invecchiamento ... Si legge su vogue.it

Cerca Video su questo argomento: Macchie Solari Viso Tutti