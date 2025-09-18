Le macchie solari sul viso sono degli inestetismi molto comuni dopo esposizioni prolungate al sole, soprattutto se non protette con un adeguato filtro solare. Chiamate anche iperpigmentazioni post attiniche, queste macchie si vengono a creare come delle vere e proprie discromie irregolari su fronte, zigomi e sopra il labbro superiore. Ovviamente non si tratta di una problematica esclusivamente estetica, ma è un segnale più profondo: la pelle è stata danneggiata dai raggi UV e lo manifesta con la comparsa di queste piccole variazioni di colore cutaneo. Il principale rimedio rimane la prevenzione, ma esistono anche numerosi prodotti cosmetici con all’interno attivi schiarenti, che aiutano a migliorare e uniformare l’incarnato. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Macchie solari sul viso: tutti i rimedi per intervenire adesso