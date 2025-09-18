Fare in modo che la zona logistica semplificata possa coesistere con la salvaguardia del territorio dell’ Emilia-Romagna. Il capogruppo del M5S in Regione Lorenzo Casadei chiede alla giunta i dettagli della modalità di sviluppo dell’area che connette il porto di Ravenna a 11 nodi intermodali e con un’estensione globale di circa 4.600 ettari. Ricordando come "tale progetto prevede pacchetti localizzativi con semplificazioni amministrative, autorizzazione unica e riduzioni di oneri, al fine di attrarre investimenti e favorire l’insediamento di attività produttive e logistiche", Casadei paventa che la zls possa rappresentare, in assenza di specifici monitoraggi, "un cavallo di Troia per una nuova ondata di cementificazione ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

M5S: "No a nuovo cemento". La Regione: "Rispetteremo la legge"