M5S Cammarano | L’auto medica 118 resti a Pontecagnano Faiano l’Asl blocchi il trasferimento

Tempo di lettura: < 1 minuto “Il trasferimento dell’auto medica 118 da Pontecagnano Faiano a Battipaglia rischia di lasciare scoperto un territorio di circa 60.000 abitanti, comprendente Castiglione del Genovesi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Rovella, San Mango Piemonte, San Cipriano Picentino e Pontecagnano Faiano”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Michele Cammarano, che questa mattina ha inviato una nota all’Asl chiedendo la revisione della decisione e il mantenimento dell’auto medica 118 a Pontecagnano Faiano. “L’Asl valuti con la massima attenzione i rischi per la sicurezza sanitaria dei residenti e dei tanti turisti che ogni anno scelgono il nostro territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - M5S, Cammarano: “L’auto medica 118 resti a Pontecagnano Faiano, l’Asl blocchi il trasferimento”

In questa notizia si parla di: cammarano - auto

Donato Cammarano Photographer - facebook.com Vai su Facebook

Convenzione medicina generale. Scontro Governo/M5S sulla guardia medica notturna. Nesci: “Governo tentenna, ci sarà meno assistenza”. De Filippo: “Non è vero, le Asl ... - Il sottosegretario a Montecitorio in risposta ad un’interpellanza presentata dal M5s è tornato sull’Atto d’indirizzo per il rinnovo delle convenzioni. Secondo quotidianosanita.it

M5S, Cammarano: «Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali per 12 mila malati di sclerosi multipla» - «In Campania il Pdta per questa patologia non risulta ancora approvato dalla Giunta regionale, come invece già accade in 13 regioni italiane. Si legge su ilmattino.it