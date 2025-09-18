MO | Salvini | Stato Palestina? Finchè c’è Hamas non si riconosce nulla

Brennero (Bz), 18 set. (askanews) – “Fino a che c’è Hamas, fino a che ci sono tagliagole e terroristi islamici, non ritengo utile riconoscere nulla”. Lo ha detto il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini rispondendo – a margine della cerimonia al tunnel ferroviario del Brennero – ad una domanda sulla posizione italiana all’Onu circa il riconoscimento dello Stato di Palestina, con il ministro Tajani che ha annunciato l’adesione “convinta” alla Dichiarazione nell’ambito delle Nazioni Unite “con l’obiettivo di costruire uno Stato palestinese e far cessare le ostilità”. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

