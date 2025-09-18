Luxor, 18 set. (askanews) - Arrivare prima dell'alba alla Valle dei Re a Luxor è un'esperienza che può restituire il senso del tempo e di ciò che è stato l'antico Egitto. Tra le montagne calcaree e i siti funerari dei sovrani si trovano alcuni dei tesori più importanti dell'archeologia. E tra essi una camera dipinta di sorprendente ricchezza. "Questo - ci ha spiegato Ossama Boshra, esperto di Egitto del tour operator italiano Kel 12 - è un caso eccezionale di una tomba dove sono stati sepolti due sovrani, Ramses V e Ramses VI. Oltre che per la sua bellezza artistica e la lunghezza eccezionale, anche per il suo soffitto, che io definisco la Cappella Sistina della necropoli tebana, per la sua imponenza, per il suo grado di conservazione e per coloro che hanno passato ore sdraiati sulle impalcature a rendere questo soffitto gioioso con questi colori, con questa elegantissima signora che inghiotte il sole a ogni tramonto e poi lo va a ripartorire il giorno dopo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Luxor, una "Cappella Sistina" nella tomba dei faraoni