Lutto nel mondo politico bergamasco è morto Ettore Pirovano Salvini | Lo ricorderemo a Pontida

LA SCOMPARSA. È morto Ettore Pirovano, 76 anni, sindaco di Caravaggio alla fine degli anni Novanta, ex parlamentare della Lega, ex presidente della Provincia di Bergamo, più volte deputato e senatore. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Lutto nel mondo politico bergamasco, è morto Ettore Pirovano. Salvini: «Lo ricorderemo a Pontida»

Lutto nel mondo politico bergamasco, è morto Ettore Pirovano. Salvini: «Lo ricorderemo a Pontida» - È morto Ettore Pirovano, 76 anni, sindaco di Caravaggio alla fine degli anni Novanta, ex parlamentare della Lega, ex presidente della Provincia di Bergamo, più volte deputato e senatore. Come scrive ecodibergamo.it

