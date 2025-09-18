Lutto nel calcio lombardo | morto a 64 anni uno dei più apprezzati dirigenti Si è spento Pogliani talent scout dei dilettanti

Il pallone lombardo perde uno dei suoi dirigenti più competenti e stimati, Eros Pogliani. Se n’è andato a 64 anni in punta di piedi per un malore improvviso, dopo gli ultimi mesi di acciacchi e sofferenza in cui comunque non aveva perso l’entusiasmo, con tanta voglia di rimettersi in gioco (in estate era stato vicino alla Vogherese). Una quarantennale carriera sui campi del territorio quella di Pogliani, milanese, grande grande conoscitore del nostro calcio, un dirigente che ha legato il suo nome a tante realtà del mondo dilettantistico. "Con profonda commozione, apprendiamo la notizia dell’improvvisa scomparsa di Eros Pogliani - il post social dell’ A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lutto nel calcio lombardo: morto a 64 anni uno dei più apprezzati dirigenti. Si è spento Pogliani, talent scout dei dilettanti

In questa notizia si parla di: lutto - calcio

