Quando ero bambino come per istinto aprivo la finestra e guardavo il cielo. Allora tutte le volte, lo stupore, il mistero per quel foglio immenso e nero mi avvolgeva. Ogni stella era un enigma da decifrare, ogni costellazione una frase da indagare. Cosa cercassi io non lo so, ma già sentivo che in questo vasto tacere, un senso d’eterno c’era, di assoluto, un frammento di verità che mi lasciava disorientato, incantato, muto». Sembra di vederlo e di sentirlo il piccolo Galileo Galilei con la testa all’insù che scruta le stelle e non si accontenta del luccichìo, vuole capire la ragione di quello splendore, andare oltre la coltre del cielo, in preda a un’inquietudine e a una sete di conoscenza che segnerà la sua vita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L’uomo oltre le stelle con tutte le sue fragilità