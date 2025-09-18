L’Università di Berkeley culla delle lotte civili degli anni ’60 dà al governo Trump i nomi di 160 tra prof e studenti che protestarono contro la guerra a Gaza

La pagina campeggia, non senza una certa involontaria autoironia, sul sito dell’ateneo. “La libertà di parola è indispensabile per la nostra società ed è uno dei valori più cari all’ Università della California, Berkeley “, recita il testo. Che ricorda anche il Free Speech Movement nato proprio nell’istituto californiano nel 1964, “quando gli studenti protestarono contro le restrizioni imposte dall’università alle attività politiche nel campus”, influenzando l’intera ondata di attivismo giovanile degli anni ’60. Ma todo cambia en esto mundo, specie nell’era Trump. Perché nei giorni scorsi l’università ha fornito al governo federale i nomi di circa 160 tra studenti, docenti e membri del personale che avrebbero una “potenziale connessione con segnalazioni di presunto antisemitismo” nell’inchiesta aperta da Washington sulle proteste avvenute in diversi atenei contro la guerra di Israele a Gaza e l’appoggio garantito dall’amministrazione Trump al governo Netanyahu. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

