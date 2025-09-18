Lungomare Fest domenica 21 settembre nuovo appuntamento all’insegna dello Sport

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Lungomare Fest torna domenica 21 settembre con un ricco ventaglio di iniziative sul litorale, che sarà chiuso al traffico veicolare dalle ore 10 alle 19. La giornata, inserita nel programma nazionale di SportCity Day promossa dall’omonima fondazione, vedrà Catania tra le 150 città italiane protagoniste di manifestazioni sportive aperte a tutti, grazie anche alla collaborazione del Coni siciliano e delle associazioni del territorio. Le attività promozionali animeranno il lungomare etneo in coincidenza con la ripartenza settembrina del Lungomare Fest. In dettaglio con baricentro piazza Franco Battiato, a partire dalle ore 10 gli organizzatori accoglieranno il pubblico accompagnandolo tra eventi sportivi non agonistici e momenti di socialità, lasciando comunque ampio spazio per vivere liberamente il fronte mare in piena sicurezza con passeggiate, pedalate, monopattini, attività all’aria aperta, iniziative culturali e di solidarietà. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

