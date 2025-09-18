L’ultimo atto di Alberto Nagel | addio a Mediobanca
Cita il poeta Orazio e lascia piazzetta Cuccia, con lui (quasi) tutto il Cda L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Alberto Nagel si è dimesso da Mediobanca: lascia l'incarico di amministratore delegato - Leggi su Sky TG24 l'articolo Alberto Nagel si è dimesso da Mediobanca: lascia l'incarico di amministratore delegato ... tg24.sky.it scrive
Nagel si dimette da ad di Mediobanca. La lettera ai dipendenti e la citazione di Orazio - Il top manager ha ceduto azioni della banca di Piazzetta Cuccia per 21 milioni (ANSA) ... Scrive ansa.it