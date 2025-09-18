Una folla profondamente commossa ha partecipato ai funerali di Gabriele Cottini, il trentottenne pilota motociclistico di Chiusi rimasto vittima di un incidente in gara, domenica, al Cremona Circuit. Come era nelle previsioni, la chiesa di Santa Maria della Pace, alla Stazione, non ce l’ha fatta a contenere tutti coloro che hanno voluto accompagnare Gabriele nell’ultimo viaggio; ma non sono bastati neanche il piazzale antistante la chiesa (attrezzato con sedie e casse acustiche) e le vie circostanti per accogliere le migliaia di persone convenute. Nella viabilità straordinaria predisposta per l’evento è stato trovato posto anche per le oltre cento moto chiamate a raccolta dalla famiglia; dopo aver salutato con i clacson e sonore sgassate il feretro portato braccia, al termine della cerimonia, da un picchetto dei Vigili del Fuoco (e accolto da un applauso scrosciante), i motociclisti sono sfilati in corteo, verso il cimitero comunale di Chiusi Città, dove Cottini è stato tumulato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L'ultimo abbraccio a ' Cottix'. Gli amici al funerale con le moto