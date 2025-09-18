"Quando sono stato a San Luca ho deciso che, da eletto, farò il primo Consiglio regionale a San Luca, perché dobbiamo sconfiggere la ‘ndrangheta, far vedere la presenza delle istituzioni e promuovere la nostra cultura, appunto Corrado Alvaro". Questa è solo l'ultima delle numerose promesse di Pasquale Tridico, il candidato del campo largo alla presidenza della Regione Calabria. Dopo il reddito grillino in forma locale, l'ex presidente dell'Inps – oggi europarlamentare – ha riferito a LaCNews24 di voler convocare il Consiglio nel Paesino in provincia di Reggio. Ed eccoci all’ ennesima gaffe. Sì, perché la campagna elettorale di Tridico è ricca di figuracce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L'ultima gaffe di Tridico: così confonde ruoli e istituzioni