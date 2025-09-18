L' Ue minaccia Israele Sanzioni al governo e dazi sul commercio

Ministri estremisti e coloni violenti. E poi il "poltiburo" di Hamas. Sono bipartisan le sanzioni proposte agli stati membri dalla commissione europea, ma a fare scalpore è soltanto il cartellino giallo mostrato al (teorico) alleato israeliano. Ciò che renderà molto difficile che le sanzioni scattino davvero, dal momento che per alcune di esse è richiesta un'unanimità nell'approvazione che appare piuttosto improbabile. Ma il segnale è forte. I due ministri israeliani che potrebbero essere sanzionati (e quindi subire il congelamento dei beni, il divieto di fornire fondi e risorse e quello di ingresso nell'Ue) sono Itamar Ben-Gvir (Sicurezza nazionale) e Bezalel Smotrich (Difesa) poiché, spiegano da Bruxelles, "appartengono a movimenti di estrema destra, incitano azioni violente nei territori occupati e nel gabinetto optano sempre per le soluzioni più negative per la popolazione di Gaza". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'Ue minaccia Israele. Sanzioni al governo e dazi sul commercio

