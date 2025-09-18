Tempo di lettura: 4 minuti Ludopatia e i suoi nefasti derivati sono stati analizzati e discussi in un Convegno che si è svolto presso il Centro la Pace organizzato dalla Caritàs di Benevento molto sensibile alla denuncia e alla lotta del fenomeno si qualifica come una vera e propria dipendenza e che, purtroppo, nel territorio sannita attanaglia troppi individui, di tutte le età, come del resto avviene in tutto il Paese. La ludopatia è un male assoluto in una società che sta progressivamente perdendo i propri valori e i punti di riferimento morali: del resto, il gioco d’azzardo è ritenuto da molti uno strumento per risolvere i tanti problemi della quotidianità, creando in realtà il paradosso che proprio l’azzardo crea povertà senza fine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ludopatia e gioco on line, fenomeno diffuso nel Sannio e colpisce giovani e pensionati