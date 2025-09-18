L' udienza di convalida per l' omicidio davanti alla farmacia l' indagato tace davanti al giudice

Palermotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere Giuseppe Cangemi, il dipendente della Rap di 62 anni che è accusato di aver ucciso a colpi di pistola il cognato Stefano Gaglio, 39 anni, padre di due figli e magazziniere nella farmacia Sacro Cuore, davanti alla quale è stato freddato lunedì. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: udienza - convalida

Accusato di tentato omicidio: dopo l'udienza di convalida giovane va in carcere

Tentato omicidio a Monte Sant'Angelo, due 20enni in carcere in attesa di udienza di convalida: "Siamo estranei"

Nord Stream, al via l'udienza di convalida a Bologna

L'udienza di convalida per l'omicidio davanti alla farmacia, l'indagato tace davanti al giudice; L'omicidio davanti alla farmacia, fissata l'udienza per la convalida del fermo: resta il giallo sul movente; L'omicidio davanti alla farmacia, fissata l'udienza per la convalida del fermo: resta il giallo sul movente.

udienza convalida omicidio davantiAgguato in farmacia: l’assassino e il sottobosco mafioso della Kalsa - PALERMO – L’udienza di convalida dell’arresto per l’omicidio davanti alla farmacia è fissata per oggi, giovedì 18 settembre, alle 10. Si legge su livesicilia.it

udienza convalida omicidio davantiPalermo, omicidio Stefano Gaglio: oggi l’udienza di convalida del fermo per il cognato - È stata fissata per questa mattina alle ore 10 l’udienza di convalida del fermo per Giuseppe Cangemi, 62 anni, accusato di aver ucciso a colpi di pistola lunedì mattina il cognato Stefano Gaglio, di 3 ... Scrive itacanotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Udienza Convalida Omicidio Davanti