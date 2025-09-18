L' udienza di convalida per l' omicidio davanti alla farmacia l' indagato tace davanti al giudice
Ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere Giuseppe Cangemi, il dipendente della Rap di 62 anni che è accusato di aver ucciso a colpi di pistola il cognato Stefano Gaglio, 39 anni, padre di due figli e magazziniere nella farmacia Sacro Cuore, davanti alla quale è stato freddato lunedì. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
