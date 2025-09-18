Lucy Festival a Firenze l’edizione zero per pensare il futuro a partire dal palcoscenico

Firenze, 18 settembre 2025 - Arriva a Firenze “ Lucy Festival. Linguaggi della scena technologically oriented”, il progetto multidisciplinare che indaga il futuro del teatro contemporaneo tra tecnologia e innovazione, dal 26 settembre al 1 ottobre al Teatro Cantiere Florida di Firenze (via Pisana 111 Rosso) e in altri spazi della città per un’edizione zero a cura della compagnia bolognese Sblocco5 e di Elsinor Centro di Produzione Teatrale, con la direzione artistica di Ivonne Capece e Micol Vighi e il contributo di Fondazione Cr Firenze. Sei giorni di spettacoli, laboratori, talk e proiezioni per riflettere sul rapporto tra uomo e ambiente, natura e tecnica, con i contributi di artisti, ricercatori e scienziati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

