Questa è la seconda puntata (di due) di un’analisi della situazione sul campo e dei risultati della guerra derivata dall’invasione russa del 2022. La prima puntata qui. Due giorni fa, in una precedente puntata, abbiamo provato a spiegare perché quella in Ucraina, più che dalla vittoria di Kiev o di Mosca, è una guerra segnata dalle “non vittorie” dell’una con dell’altra. Dell’Ucraina abbiamo segnalato la più profonda delle “non vittorie”: non aver potuto impedire alla Russia di trasformare una guerra di movimento in una guerra di logoramento, che ha provocato le tre grandi emergenze ucraine attuali: il logorio territoriale, quello demografico e quello finanziario (dei partner). 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’Ucraina fuori dalla Nato? Ecco la “non vittoria” della Russia