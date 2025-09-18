Lucia Ilardo Rosario le ha impedito di partecipare a UeD? Lei fa chiarezza | Nessuna proposta

Lucia Ilardo ha smascherato Rosario per vendicarsi? Cosa ha rivelato lei sui social. Diversi i rumors che stanno circolando negli ultimi giorni su Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi, ex coppia che ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island. Storia Ig di Lucia Ilardo (Screen Ig stories @luciailardo) La loro storia d’amore è finita dopo il reality quando lui ha scoperto che l’ex fidanzata aveva incontrato il single Andrea di nascosto. Al ragazzo era stato proposto il trono a Uomini e Donne, un percorso durato però pochissimo. Il motivo? È stato cacciato dopo che Lucia ha svelato che si sono rivisti e hanno avuto dei rapporti intimi. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Lucia Ilardo, Rosario le ha impedito di partecipare a UeD? Lei fa chiarezza: “Nessuna proposta”

