Luce verde per i vini acidi o rossa per quelli aromatici Così la multisensorialità fissa il ricordo di ciò che beviamo

L'interazione con l'ambiente è sempre più importante per l'enoturismo, in modo da generare ricordi che poi si trasformano in vendite. La case history dell'Etna.

Vini meno acidi e con meno solfiti: gli effetti su potere antiossidante e reflusso gastroesofageo in una ricerca dell’Università di Chieti-Pescara - La combinazione di trattamenti biostimolanti, innovazioni tecnologiche e protocolli di vinificazione ottimizzati, offre nuove prospettive per la viticoltura moderna, con un focus su sostenibilità, ... Scrive corriere.it