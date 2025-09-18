Lucano il Consiglio di Stato respinge gli appelli dell' ex sindaco di Riace Non sarà candidato alle regionali in Calabria

Il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli proposti da Domenico Lucano contro le due sentenze del Tar Calabria che, lunedì scorso, avevano ritenuto legittimi gli atti che avevano disposto la sua esclusione dalle prossime elezioni regionali. Nei tre giorni stabiliti dalla legge, il Consiglio di Stato ha deciso sulle questioni (con le sentenze numero 7381 e 7382) rilevando «l'applicabilità della legge numero 190 del 2012 sulla rilevanza ostativa della condanna da lui riportata in sede penale». 🔗 Leggi su Iltempo.it

