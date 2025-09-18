Luana Nicchiniello fuori da UeD | i motivi e il possibile ritorno per creare scompiglio

Luana Nicchiniello è una dama che ha preso parte alla scorsa edizione di Uomini e Donne. Al termine della stagione, come accaduto per tutti gli altri protagonisti, anche lei si è allontanata dai riflettori per vivere la sua estate in maniera riservata. A fine agosto, poi, quando sono riprese le registrazioni di UeD, la donna non è apparsa tra i protagonisti, malgrado fosse ancora single. Ebbene, nel corso di un’intervista Luana ha svelato i motivi, ma non solo. La donna ha parlato anche di alcuni cavalieri di questa edizione del Trono Over di UeD facendo confessioni spiazzanti, che potrebbero portare a delle interessanti sviluppi. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Luana Nicchiniello fuori da UeD: i motivi e il possibile ritorno per creare scompiglio

In questa notizia si parla di: luana - nicchiniello

Luana Nicchiniello fuori da UeD: i motivi e il possibile ritorno per creare scompiglio; Uomini e Donne: ex dama non torna nel parterre/ Ma i fan non perdono la speranza; Uomini e Donne, riassunto: cosa è successo nella puntata di oggi 6 marzo 2025.

Luana Nicchiniello, l’amaro sfogo dopo Uomini e donne/ “Meglio veri che ipocriti” - Luana Nicchiniello si lascia andare ad un amaro sfogo dopo Uomini e donne: le parole della dama del trono over. Scrive ilsussidiario.net

Luana Nicchiniello, chi è la dama di Uomini e Donne Over?/ Alessio: “Genuina, semplice, alla mano” - Tutto sulla nuova dama del trono over di Uomini e Donne che esce con Alessio Pili Stella. Come scrive ilsussidiario.net