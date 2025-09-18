Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi giovedì 18 settembre 2025 | numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 16 settembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 82 (88) 72 (62) 88 (59) 74 (57) 59 (57) Cagliari: 42 (97) 85 (94) 8 (74) 48 (68) 65 (66) Firenze: 34 (98) 42 (84) 76 (71) 53 (53) 89 (46) Genova: 56 (61) 88 (60) 49 (53) 54 (49) 81 (41) Milano: 74 (140) 25 (87) 5 (78) 47 (54) 56 (53) Napoli: 25 (58) 8 (49) 33 (48) 42 (45) 66 (44) Palermo: 59 (78) 14 (65) 45 (54) 69 (53) 4 (50) Roma: 63 (70) 58 (63) 16 (57) 71 (52) 53 (43) Torino: 7 (68) 64 (64) 4 (64) 31 (56) 46 (56) Venezia: 5 (84) 54 (76) 47 (74) 15 (67) 2 (66) Nazionale: 82 (97) 59 (73) 35 (67) 58 (62) 26 (52). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 18 settembre 2025: numeri e combinazione vincente

In questa notizia si parla di: lotto - superenalotto

