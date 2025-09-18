Lotta Aurora Campagna e Luca Dariozzi eliminati ai Mondiali
A Zagabria, in Croazia, nella sesta giornata dei Mondiali senior 2025 di lotta si chiude il programma della femminile e si apre quello della greco-romana: per l’Italia, però, continuano a non arrivare buone notizie, in quanto entrambi gli azzurri in gara, ovvero Aurora Campagna e Luca Dariozzi, vengono eliminati. CATEGORIE DI PESO OLIMPICHE. Nei -62 kg della femminile Aurora Campagna, ancora in corsa per il bronzo, viene sconfitta nel primo turno di ripescaggio, cedendo alla bulgara Bilyana Zhivkova Dudova, testa di serie numero 3, che elimina definitivamente l’azzurra imponendosi ai punti con lo score di 3-0. 🔗 Leggi su Oasport.it
