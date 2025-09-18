Lotta Aurora Campagna e Luca Dariozzi eliminati ai Mondiali

Oasport.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Zagabria, in Croazia, nella sesta giornata dei Mondiali senior 2025 di lotta si chiude il programma della femminile  e si apre quello della greco-romana: per l’Italia, però, continuano a non arrivare buone notizie, in quanto entrambi gli azzurri in gara, ovvero Aurora Campagna  e Luca Dariozzi, vengono eliminati. CATEGORIE DI PESO OLIMPICHE. Nei -62 kg della femminile Aurora Campagna, ancora in corsa per il bronzo, viene sconfitta nel primo turno di ripescaggio, cedendo alla bulgara Bilyana Zhivkova Dudova, testa di serie numero 3, che elimina definitivamente l’azzurra imponendosi ai punti con lo score di 3-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

lotta aurora campagna e luca dariozzi eliminati ai mondiali

© Oasport.it - Lotta, Aurora Campagna e Luca Dariozzi eliminati ai Mondiali

In questa notizia si parla di: lotta - aurora

Lotta, Aurora Campagna approda ai ripescaggi ai Mondiali. Eliminate Godino, Liuzzi e Rinaldi

Mondiali Zagabria: stop per Campagna e Dariozzi, domani Kakhelashvili nei 97 kg; Mondiali di Zagabria: Benjamin Honis ai ripescaggi; Mondiali Zagabria: Campagna ai ripescaggi e domani debutto grecoromanista con Dariozzi.

lotta aurora campagna lucaLotta, Aurora Campagna e Luca Dariozzi eliminati ai Mondiali - A Zagabria, in Croazia, nella sesta giornata dei Mondiali senior 2025 di lotta si chiude il programma della femminile e si apre quello della greco- oasport.it scrive

Lotta ai fisioterapisti abusivi, parte la campagna informativa - Campagna informativa contro gli abusivi: l'ha lanciata l'Ordine dei fisioterapisti della Sardegna centrale in risposta alle sempre più frequenti segnalazioni di persone prive di abilitazione che ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Lotta Aurora Campagna Luca