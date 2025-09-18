Lotito replica alle voci | sono in salute la Lazio resta con me

Un messaggio netto arriva da Claudio Lotito, deciso a spegnere sul nascere ogni sospetto sul proprio stato di salute. Il presidente della Lazio ribadisce di essere pienamente operativo e di voler restare alla guida del club capitolino, rassicurando così i tifosi biancocelesti in un momento particolarmente delicato. Smentita decisa e impegni futuri «Le voci che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Lotito replica alle voci: sono in salute, la Lazio resta con me

In questa notizia si parla di: lotito - replica

La goccia che ha fatto traboccare il vaso sono i due nuovi centri di accoglienza aperti nel paese da una cooperativa. La replica: “I numeri li decide la Prefettura, quello che possiamo garantire noi è la massima collaborazione e disponibilità” - facebook.com Vai su Facebook

Il sindaco Cunti replica: “Pro Loco abusiva dal 2007. Noi abbiamo solo riportato la legalità”; Lazio, alta tensione tra Lotito e la tifoseria biancazzurra; FakeYou, come funziona l’app che replica la voce di personaggi noti.

Lazio, Lotito risponde ai tifosi: "Sto bene e guiderò il club a lungo" - Attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale della Lazio, il presidente Claudio Lotito ha voluto rispondere al ... corrieredellosport.it scrive

Telefonata Lotito, arriva il comunicato del presidente - Il presidente biancoceleste ha risposto in un comunicato la propria posizione sulle telefonate diffuse negli ultimi giorni ... Lo riporta laziopress.it