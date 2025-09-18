Lotito | Falso che io sia malato guiderò la Lazio ancora a lungo

(Adnkronos) – "Le voci che mi vorrebbero malato sono totalmente false e prive di ogni fondamento". E' quanto ha scritto il presidente della Lazio Claudio Lotito in una nota, pubblicata sul sito ufficiale del club biancoceleste, circa "alcune notizie circolate nelle ultime ore". "Per quanto riguarda le telefonate rese pubbliche, si tratta di conversazioni private".

#Lazio, avvio shock! La squadra di #Sarri ha incassato 2 sconfitte nelle prime 3 uscite stagionali in campionato. È la quinta volta nell’era #Lotito. Le altre false partenze sono state nelle stagioni: 2006/07, 2014/15, 2018/19 e 2023/24. Le prime due stagioni son - X Vai su X

Primo passo falso del #Benevento, il #Catania ha asfaltato il Monopoli. Col #Sorrento la #Salernitana deve iniziare la vera corsa L'articolo su #SalernitanaNews - facebook.com Vai su Facebook

Claudio Lotito smentisce le voci di malattia: Fake news; Lazio, Lotito: Il mercato bloccato può diventare un vantaggio. Sarri? Scelta di...; Sarri live, la presentazione: dove vedere (tv e streaming) la conferenza stampa. Parla anche Lotito.

Lazio, Lotito imbufalito con i tifosi: "Siete scemi, perché non ragionate con la vostra testa" - Al telefono con un tifoso Lotito è una furia contro chi lo contesta e chi lo accusa di non far sognare il pubblico biacoceleste ... msn.com scrive

Lotito durissimo: "Non abbiamo uno scudetto ma non siamo in mezzo alla m***a. Roma, Milan e Inter sì" - Sta girando un nuovo audio di Claudio Lotito, presidente della Lazio, che nella telefonata con un tifoso, si è sfogato su tantissimi temi e ha messo in mezzo anche il Milan: "Cragnotti ... Lo riporta milannews.it