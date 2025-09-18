Lotito e l’audio schock | Milan Inter e Roma stanno in mezzo alla m***a!
Esce allo scoperto un audio shock che ha scosso l’ambiente biancoceleste, facendo uscire fuori l’ennesimo scontro del presidente della Lazio Claudio Lotito e un tifoso. La conversazione, riportata da vari siti, fa trasparire un Lotito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, sarebbe tornato a Roma nelle scorse ore per definire l’accordo con un nuovo sponsor. Secondo quanto riportato dal Messaggero, le cifre sarebbero intorno ai 5 milioni di euro annui. #RadioLaziale #SSLazio - facebook.com Vai su Facebook
Jashari, gamba rotta! Shock Milan, frattura del perone e fuori fino a novembre - Per Ardon Jashari la trasferta di Lecce doveva essere l'inizio di una nuova storia calcistica tra lui ed il Milan, con Allegri che aveva già pensato di schierarlo dal primo minuto, ma invece non sarà ... Lo riporta tuttosport.com