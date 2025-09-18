L' ospedale di Civita Castellana chiuso per la festa patronale | malata oncologica rimandata a casa

Ha dell'incredibile quanto accaduto martedì 16 settembre all'ospedale Andosilla di Civita Castellana. Alcuni pazienti, tra cui una donna in cura oncologica, hanno trovato gli ambulatori chiusi a causa della festività patronale di San Marciano e Giovanni.A riportare l'episodio è il quotidiano La. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

