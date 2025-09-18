L' oroscopo di oggi - giovedì 18 settembre 2025
? Ariete. Caro Ariete, in questo giovedì potrai godere di una giornata dinamica che ti spinge a rimettere in moto progetti lasciati in sospeso. Il livello degli stimoli esterni è ancora molto alto ma occorre disciplina per non disperdere eccessivamente le tue energie. Nei sentimenti attenzione all’impazienza: meglio chiarire subito eventuali incomprensioni, evitando reazioni impulsive. Sul lavoro arrivano notizie incoraggianti, ma probabilmente ti saranno anche richieste delle nuove responsabilità. Cura la forma fisica con movimento regolare e una dieta più equilibrata. Oggi il coraggio premia, purché resti attento alle parole che scegli di usare, specie nei confronti di qualcuno che per te è importante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
