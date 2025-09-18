lorenzo sonego batte in rimonta juan manuel cerundolo e supera il primo turno a chengdu

Comincia con una buona vittoria in rimonta lo swing sul cemento asiatico di Lorenzo Sonego, che concede un set e poi si sbarazza senza troppi problemi dell’argentino Juan Manuel Cerundolo (n.72 del ranking) in 2 ore e 10 minuti approdando al secondo turno dell ‘ATP 250 di Chengdu. 4-6 6-3 6-1 il punteggio in favore del tennista italiano n.44 al mondo e n.8 del seeding, che affronterà agli ottavi lo statunitense Marcos Giron. Partenza complicata per Sonego, che deve subito annullare due palle break per tenere il primo turno di servizio del match. Si procede ‘ on serve ‘ fino al 3-3, quando Cerundolo strappa la battuta all’azzurro effettuando lo strappo decisivo per poi chiudere il set sul 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

