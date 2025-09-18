Quando parla Bjorn Borg, c’è sempre da aspettarsi dei toni coloriti, qualche scoop sulla sua vita sentimentale o la rivendicazione di un conto in sospeso. Dichiarazioni che, talvolta, oscurano la sua stellare carriera nel tennis, fatta da 11 titoli del Grande Slam, di cui 5 Wimbledon consecutivi. Di recente l’ex tennista numero uno al mondo era tornato a far parlare di sé per aver rivelato di avere un tumore alla prostata e ora, in un’intervista a Repubblica del 17 settembre, è tornato ad aggiornare i suoi fan sulle proprie condizioni: “Mi sono operato di un cancro alla prostata molto aggressivo, invito tutti gli uomini a fare prevenzione perché è un tumore silenzioso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Loredana Bertè voleva un figlio, per lei andai a depositare un campione di sperma": le rivelazioni di Bjorn Borg