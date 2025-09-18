lord of mysteries supera the beginning after the end

Nel panorama delle produzioni animate provenienti dalla Cina, alcune serie si distinguono per il loro elevato livello qualitativo e la capacità di catturare l’attenzione del pubblico internazionale. Tra queste, spicca “Lord of Mysteries”, una produzione che ha riscosso grande successo grazie a una narrazione complessa, un mondo ricco di dettagli e un’animazione di alto livello. Al contrario, altre trasposizioni hanno deluso le aspettative, come nel caso di “The Beginning After the End”, la cui versione anime ha suscitato forti critiche. In questo approfondimento si analizzeranno le differenze tra queste serie, il loro impatto nell’ambito dell’isekai e le prospettive future. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

