L’OraSì parla argentino | Ripagherò la fiducia

Un globetrotter per lo Stivale (undici squadre in tredici stagioni) che porta tanta esperienza e quella ‘garra’ nel dna degli argentini: ecco il ritratto e il bagaglio di propositi di Enzo Damian Cena, il trentatreenne due-metri che sa tanto di chioccia e di ‘utility’ per un’ OraSì, attesa domenica prossima all’esordio nel girone Sud della B nazionale su un campo come quello di Casoria, contro una squadra accreditata fra le rivali dirette per la salvezza anticipata (in match alle 18). Ieri mattina, nei locali del Pastificio Artigiano, in via San Mama, fra gli sponsor giallorossi, Cena ha scoperto le carte, venendo da un’eccellente stagione a Jesi e proponendosi come fratello maggiore della banda Auletta (a proposito, è più ‘anziano’ di tre primavere dello stesso coach lucano). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

