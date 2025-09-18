Lookman Inter dall’accordo con i nerazzurri alla rottura con l’Atalanta | ora è tornata la pace? Ecco com’è andata

l’intera vicenda. Dopo settimane di tensioni, Ademola Lookman ha finalmente fatto il suo ritorno in gruppo con l’ Atalanta, chiudendo, almeno momentaneamente, la lunga vicenda di mercato che lo aveva visto protagonista tra Bergamo e Milano. Il nigeriano, attaccante classe 1997, era rimasto fuori dalle sessioni di allenamento per settimane a seguito della trattativa estiva col calciomercato Inter, che aveva mostrato grande interesse per il suo cartellino. La rottura con la società era stata evidente, con Lookman che aveva espresso apertamente il desiderio di trasferirsi e aveva disertato i ritiri, mandando segnali chiari ai tifosi e alla dirigenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

