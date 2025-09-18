Lookman colloquio con Juric terminato! Il centravanti nigeriano torna al campo d’allenamento oggi stesso

Lookman sblocca la situazione con la Dea, il centravanti obiettivo di calciomercato dell’Inter, ha parlato con Juric e ha trovato l’accordo. Dopo mesi di assenza dal gruppo dell’ Atalanta, Ademola Lookman è tornato oggi ad allenarsi con la prima squadra, segnando un momento importante nella gestione della delicata situazione che ha accompagnato l’ala nigeriana dall’estate. Il giocatore, escluso dalle sedute di gruppo fin da luglio, era rimasto a lavorare a parte in seguito al mancato trasferimento all’ Inter, una trattativa che ha alimentato tensioni e polemiche tra il calciatore, il club e i Percassi, come riportato da Fabrizio Romano sul suo canale. 🔗 Leggi su Internews24.com

