Lookman Atalanta, dopo il ko pesante contro il PSG, il club bergamasco deve fare i conti con numerose assenze e valuta la situazione di Ademola Lookman. L’ Atalanta sta vivendo un periodo particolarmente complicato. Dopo il pesante 4-0 subito in Champions League contro il Paris Saint Germain, la squadra di Juric deve fare i conti con diversi infortuni che condizionano la preparazione e le scelte per le prossime partite di campionato. Secondo quanto riportato da Massimiliano Nebuloni a Skysport, il tecnico nerazzurro non potrà contare su Ederson e Scamacca, ancora indisponibili, mentre anche Scalvini e De Kaetelare hanno riportato problemi fisici che li terranno fuori nella sfida contro il Torino. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lookman Atalanta, tra dubbi e tensioni: il centravanti torna in rosa con Juric? Le ultimissime sul nigeriano