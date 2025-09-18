Lookman Atalanta | quel dettaglio con Juric prima del reintegro in gruppo Cosa è successo oggi nella pace con l’attaccante la rivelazione
Lookman Atalanta: c’è un dettaglio con Juric prima del rientro in gruppo. Cosa è accaduto oggi nella “pace” con l’attaccante, retroscena. Pace fatta. Dopo settimane di gelo, è tornato il sereno in casa Atalanta tra il tecnico Ivan Juric e l’attaccante Ademola Lookman. Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, un colloquio a pranzo tra i due ha sancito il disgelo: il nigeriano tornerà ad allenarsi in gruppo ed è pronto a riprendersi la Dea. Il colloquio che ha cambiato tutto. La rottura, nata dopo il mancato trasferimento all’Inter e culminata con la dura presa di posizione di Juri? (“servono valori umani”), sembrava insanabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
