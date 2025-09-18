Lookman Atalanta novità importantissime da Zingonia | l’ultima mossa non lascia dubbi sul futuro dell’attaccante accostato anche alla Juve
Lookman Atalanta, novità importantissime da Zingonia: tutti gli ultimi aggiornamenti sul futuro del nigeriano. La telenovela di mercato estivo che ha visto protagonista Ademola Lookman si è ufficialmente conclusa. L'attaccante nigeriano ha fatto il suo ritorno in gruppo, unendosi nuovamente alla squadra dell' Atalanta dopo un periodo di incertezza sul suo futuro come riportato da Di Marzio. La decisione segna la fine delle voci di un possibile trasferimento, permettendo al giocatore di concentrarsi pienamente sulla stagione in corso e all'allenatore di contare su una delle sue pedine più importanti.
