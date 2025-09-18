Londra migliaia di persone protestano per la visita di Donald Trump

Migliaia di persone hanno marciato per le strade di Londra per protestare contro la visita di Stato nel Regno Unito del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Circa 3.000 manifestanti hanno percorso Regent Street in direzione del Parlamento, portando striscioni con la scritta “No al razzismo, no a Trump”. I manifestanti si sono quindi radunati a Parliament Square, schierandosi fuori dal Parlamento con cartelli, bandiere e un Trump gonfiabile. Hanno criticato il costo della visita di Stato, la posizione di Trump su Gaza e l’aumento della spesa per la difesa della Nato. Gruppi di manifestanti si sono radunati anche nei pressi di Windsor, dove in serata la famiglia Trump e i membri della famiglia reale hanno preso parte alla cena di Stato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

