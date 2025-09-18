Londra maxi-protesta Stop Trump durante visita di Stato del tycoon 3mila fuori dal Parlamento con bandiere pro-Pal e scritte No racism - VIDEO
Il corteo, organizzato dalla Stop Trump Coalition, ha marciato lungo Regent Street fermandosi davanti a Parliament Square per denunciare le posizioni del tycoon sulla guerra a Gaza e per dissentire sull'aumento della spesa Nato in armi Una folla imponente, composta da circa 3mila manifestanti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
