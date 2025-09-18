Londra maxi-protesta Stop Trump durante visita di Stato del tycoon 3mila fuori dal Parlamento con bandiere pro-Pal e scritte No racism - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il corteo, organizzato dalla Stop Trump Coalition, ha marciato lungo Regent Street fermandosi davanti a Parliament Square per denunciare le posizioni del tycoon sulla guerra a Gaza e per dissentire sull'aumento della spesa Nato in armi Una folla imponente, composta da circa 3mila manifestanti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

londra maxi protesta stop trump durante visita di stato del tycoon 3mila fuori dal parlamento con bandiere pro pal e scritte no racism video

© Ilgiornaleditalia.it - Londra, maxi-protesta "Stop Trump" durante visita di Stato del tycoon, 3mila fuori dal Parlamento con bandiere pro-Pal e scritte "No racism" - VIDEO

In questa notizia si parla di: londra - protesta

Gaza, appello delle famiglie degli ostaggi: "Blocchiamo l'economia israeliana" | Protesta pro-Pal a Londra, arresti di massa

Gruppo pro Pal messo al bando in Gb, 365 arresti durante protesta a Londra

Gaza, protesta pro-Pal a Londra: arresti di massa | A Tel Aviv le famiglie degli ostaggi in piazza: in migliaia contro la guerra

Traino o rischio? Uk, le proteste della destra e il dilemma di Farage; Caso urbanistica a Milano, proteste in Consiglio contro Sala. Meloni: «Decida in base alle capacità, no all'automatismo avviso di garanzia-dimissioni» | Le ultime notizie in diretta; Le notizie del 3 marzo sul conflitto Ucraina-Russia.

londra maxi protesta stopLondra, protesta "Stop-Trump" durante la visita del presidente Usa - Decine di persone hanno protestato a Londra contro la visita del presidente Usa Donald Trump, mentre veniva ricevuto a Windsor da Re Carlo III in pompa magna. quotidiano.net scrive

Proteste a Londra contro Trump, le immagini del corteo contro la visita del presidente Usa - A Londra, a distanza di sicurezza da una Windsor blindata dove Trump è stato ricevuto da re Carlo, si è svolta una grande manifestazione di protesta contro la visita del presidente Usa. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Londra Maxi Protesta Stop