London Fashion Week entra nel vivo la fase di rilancio
Sale il sipario sulla London Fashion Week, l’appuntamento moda organizzato dal BFC- British Fashion Council e presentata da 1664 Blanc. L’appuntamento, che riunirà il popolo fashion fino a lunedì 22 settembre, segna l’inizio di una nuova strategia, volta a riportare la capitale inglese tra le capitali della moda. A guidare il cambiamento è Laura Weir, nuova ceo del British Fashion Council nonché direttrice creativa dei grandi magazzini Selfridges, che fin dal suo insediamento, ad aprile, ha chiarito di avere in mente una visione precisa, “Sono onorata di guidare il prossimo capitolo del BFC in un momento entusiasmante e cruciale per l’industria della moda britannica. 🔗 Leggi su Panorama.it
A volte ritornano: H&M sarà (di nuovo) presente alla London Fashion Week
Le collezioni autunno/inverno di H&M verranno presentate in una location speciale: la London Fashion Week. Dal titolo “The London Issue”, l’evento presenterà la collezione che racconterà lo stile e l’espressione di sé. E lo farà ridefinendo i confini di genere. I - facebook.com Vai su Facebook
