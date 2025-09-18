London calling | l’azione e la comicità tra cliché e troppi luoghi comuni

Il film London Calling, ambientato in parte nella capitale britannica, si distingue per l’utilizzo ripetuto del celebre brano dei The Clash, che compare due volte nel corso della narrazione. Questa pellicola si presenta come un esempio di commedia d’azione ricca di stereotipi e cliché, che rischiano di risultare fastidiosi o poco originali fin dai primi minuti. La produzione, diretta da Allan Ungar e uscita il 19 settembre 2025, si caratterizza per una trama semplice e prevedibile, accompagnata da momenti di azione ben realizzati ma spesso sovrapposti a dialoghi insipidi. trama e protagonisti principali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

