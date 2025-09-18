L' omicidio dell' agente Nino Agostino la Corte europea dei diritti dell' Uomo accoglie il ricorso dei parenti

La Corte europea dei diritti dell’Uomo ha ritenuto ammissibile il ricorso presentato da Annunziata, Flora e Salvatore Agostino, i familiari di Antonino Agostino, il poliziotto ucciso insieme alla moglie incinta, Ida Castelluccio, a Villagrazia di Carini il 5 agosto 1989. La famiglia dell'agente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

