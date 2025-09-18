L' omicidio dell' agente Nino Agostino la Corte europea dei diritti dell' Uomo accoglie il ricorso dei parenti

La Corte europea dei diritti dell’Uomo ha ritenuto ammissibile il ricorso presentato da Annunziata, Flora e Salvatore Agostino, i familiari di Antonino Agostino, il poliziotto ucciso insieme alla moglie incinta, Ida Castelluccio, a Villagrazia di Carini il 5 agosto 1989. La famiglia dell'agente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

L'omicidio dell'agente Nino Agostino, la Corte europea dei diritti dell'Uomo accoglie il ricorso dei parenti; Dietro l'omicidio di Nino Agostino, il verminaio con Cosa nostra, servizi segreti e destra eversiva; Il poliziotto che ha lasciato uccidere il collega e la moglie (incinta).

Il delitto Agostino e la battaglia dai familiari, la prima risposta dalla Cedu è arrivata: porte aperte al ricorso - Continuano la lotta per la verità e la giustizia i familiari di Nino Agostino e Ida Castelluccio, l’agente di polizia a la moglie incinta ammazzati per mano mafiosa a Palermo nel 1989. Scrive lasicilia.it

Commemorati l'agente Nino Agostino e la moglie Ida - Si è svolta questa mattina la cerimonia commemorativa in ricordo dell'agente di polizia Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio uccisi dalla mafia il 5 agosto del 1989 a Villagrazia di Carini, ... Segnala ansa.it