CASCIANA TERME LARi Kristian Emanuele Nannetti, 35 anni, sarà giudicato con rito abbreviato condizionato ad una perizia psichiatrica per valutarne la capacità d’intendere e di volere al momento del fatto. Il gup del tribunale di Pisa ha accolto la richiesta dell’avvocato Massimiliano Calderani – alla quale si è opposto il pm – che assite l’uomo accusato dell’ omicidio e dell’occultamento di cadavere di Flavia Mello Agonigi, 54 anni, brasiliana, residente a Pontedera. Agli atti c’è già, si apprende, una perizia psichiatrica della difesa che ha analizzato elementi o patologie che avrebbero influito sull’accaduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’omicidio a Sant’Ermo. Processo in abbreviato: "E perizia psichiatrica"