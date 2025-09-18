L’ombra di Nkunku su Gimenez Il Milan va a caccia di nuovi gol

Un’estate a dir poco chiacchierata, dopo un arrivo ricco di aspettative ma a conti fatti povero di gol. Dalla certificata ricerca di un "vero centravanti" (Tare dixit) oltre a lui, passando per l’ammissione pubblica, sempre da parte del ds, di un tentativo di scambio con Artem Dovbyk, sul gong del mercato, fino alla permanenza fortemente voluta ("sarà perché tifiamo", le parole il primo di settembre dell’agente Rafaela Pimenta). Ma il decollo di Santiago Gimenez in maglia rossonera non è ancora arrivato. E ora, nonostante l’infortunio di Rafael Leao, la maglia da titolare vacilla al cospetto dei primi minuti con il Diavolo di Christopher Nkunku, oltre al recupero dopo le fatiche oltre oceano di Christian Pulisic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

