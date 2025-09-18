Per la produzione è meglio pensare ad altri territori. Per il consumo, invece, questo è il posto giusto: da oggi fino a domenica, in piazza Giovanni XXIII a Lazzate, c’è il Festival del Vino. Una iniziativa giunta alla quarta edizione, promossa dall’amministrazione comunale con la collaborazione delle associazioni cittadine. "Qui, ovviamente, non ci sono produzioni locali di vino. Però la voglia di fare non manca mai – spiega il sindaco, Andrea Monti –. A dare lo spunto è stata la presenza del tendone che paga il Comune. Lo prendiamo sempre per tre settimane, periodo più lungo di una singola festa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Oktoberfest del vino. Da Lazzate a Renate si brinda alla vendemmia