L’Officina omaggia Gaudio Serra

di Raffaella Candoli A dieci anni dalla sua scomparsa, l’ Officina dell’Arte rende omaggio a Gaudio Serra (1931 – 2015), uno dei pittori più significativi del panorama artistico locale. Sabato alle 10.30, i locali di via Madonnina 50, ospitano una mostra-incontro dedicata all’artista, intitolata "Figura e Natura". "È un ricordo sentito e rispettoso – sottolinea Angelo Fusconi, titolare dell’Officina e che presenterà l’evento – quello che rivolgiamo a Serra, che con la pittura ha lasciato una traccia autentica e ancora oggi meritevole di attenzione nel clima culturale contemporaneo". L’esposizione raccoglie venticinque opere, in larga parte messe a disposizione dalla figlia di Serra, Elisabetta, che racconterà il padre, ma anche provenienti dalle collezioni private di Massimo Antoniacci e dello stesso Fusconi; lavori che non erano mai stati presentati prima al pubblico e che appartengono soprattutto alla fase matura della carriera di Serra, avviata alla fine degli anni Cinquanta, in un periodo di particolare fermento per l’ambiente figurativo cesenate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

