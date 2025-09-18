L’odore sospetto e poi la scoperta choc | nel bagagliaio dell’auto del cantante D4vd c’era il cadavere di una 13enne scomparsa un anno fa

Ilfattoquotidiano.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scoperta del tutto casuale di un cadavere nel bagagliaio di una Tesla parcheggiata nelle strade di Los Angeles ha portato ad una svolta nel caso della 13enne Celeste Rivas, scomparsa un anno e mezzo fa. La vettura, registrata a nome del cantante statunitense D4vd, è stata rimossa il 3 settembre da una strada delle Hollywood Hills e portata in un deposito della zona. Solo cinque giorni dopo, a seguito di segnalazioni di un odore sospetto, gli agenti hanno trovato all’interno i resti della ragazza. Celeste, originaria di Lake Elsinore in California, aveva 13 anni al momento della scomparsa, avvenuta il 5 aprile 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

l8217odore sospetto e poi la scoperta choc nel bagagliaio dell8217auto del cantante d4vd c8217era il cadavere di una 13enne scomparsa un anno fa

© Ilfattoquotidiano.it - L’odore sospetto e poi la scoperta choc: nel bagagliaio dell’auto del cantante D4vd c’era il cadavere di una 13enne scomparsa un anno fa

In questa notizia si parla di: odore - sospetto

Ravenna, scatta blitz in casa dopo un odore sospetto: trovati 11 kg di droga

Odore sospetto tradisce un 30enne: in casa oltre mezzo chilo di droga

Cornaredo, fermato per un controllo: in auto odore sospetto e un macinino per cannabis. In casa barattoli pieni di droga

Cerca Video su questo argomento: L8217odore Sospetto Scoperta Choc