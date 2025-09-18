La scoperta del tutto casuale di un cadavere nel bagagliaio di una Tesla parcheggiata nelle strade di Los Angeles ha portato ad una svolta nel caso della 13enne Celeste Rivas, scomparsa un anno e mezzo fa. La vettura, registrata a nome del cantante statunitense D4vd, è stata rimossa il 3 settembre da una strada delle Hollywood Hills e portata in un deposito della zona. Solo cinque giorni dopo, a seguito di segnalazioni di un odore sospetto, gli agenti hanno trovato all’interno i resti della ragazza. Celeste, originaria di Lake Elsinore in California, aveva 13 anni al momento della scomparsa, avvenuta il 5 aprile 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’odore sospetto e poi la scoperta choc: nel bagagliaio dell’auto del cantante D4vd c’era il cadavere di una 13enne scomparsa un anno fa