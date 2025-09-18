Locate il sottopasso di via Milano Il cantiere si ferma di nuovo | Il problema è la falda acquifera

Ilgiorno.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sottopasso di via Milano: lavori sospesi per problemi legati alla falda acquifera. Il sindaco Davide Serranò denuncia: "Più volte avevamo segnalato queste criticità a RFI e all’impresa esecutrice. Siamo profondamente amareggiati e ci sentiamo impotenti di fronte a questa situazione". Il cantiere del sottopasso di via Milano, atteso da anni come soluzione a uno dei principali nodi viabilistici del territorio, si ferma ancora. Già nel mese di agosto, quando i lavori avevano accumulato un ritardo di quasi due mesi, l’amministrazione comunale era stata informata dello stop imposto da RFI. Una notizia che ha lasciato l’amaro in bocca a cittadini e amministratori, che confidavano in un’accelerazione dopo i rallentamenti registrati nei mesi precedenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

locate il sottopasso di via milano il cantiere si ferma di nuovo il problema 232 la falda acquifera

© Ilgiorno.it - Locate, il sottopasso di via Milano. Il cantiere si ferma di nuovo: "Il problema è la falda acquifera"

In questa notizia si parla di: locate - sottopasso

La battaglia di Locate: "Sottopasso ancora chiuso. Ma i cantieri sono fermi"

Sottopasso a Locate. Dopo ritardi e proteste cantiere di nuovo in moto: "Ringrazio il prefetto"

Locate, il sottopasso di via Milano. Il cantiere si ferma di nuovo: Il problema è la falda acquifera; Locate di Triulzi: lavori al sottopasso sospesi; Sottopasso a Locate. Dopo ritardi e proteste cantiere di nuovo in moto: Ringrazio il prefetto.

locate sottopasso via milanoLocate, il sottopasso di via Milano. Il cantiere si ferma di nuovo: "Il problema è la falda acquifera" - Lavori a “stop and go“ e cittadini esasperati da continue interruzioni di uno dei principali nodi di viabilità. msn.com scrive

Locate, sottopasso chiuso. Traffico in tilt per ore code chilometriche . E i residenti protestano - La chiusura del sottopasso di via Moro per i lavori di raddoppio della linea ferroviaria Milano- Da ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Locate Sottopasso Via Milano