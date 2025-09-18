Locate il sottopasso di via Milano Il cantiere si ferma di nuovo | Il problema è la falda acquifera
Sottopasso di via Milano: lavori sospesi per problemi legati alla falda acquifera. Il sindaco Davide Serranò denuncia: "Più volte avevamo segnalato queste criticità a RFI e all’impresa esecutrice. Siamo profondamente amareggiati e ci sentiamo impotenti di fronte a questa situazione". Il cantiere del sottopasso di via Milano, atteso da anni come soluzione a uno dei principali nodi viabilistici del territorio, si ferma ancora. Già nel mese di agosto, quando i lavori avevano accumulato un ritardo di quasi due mesi, l’amministrazione comunale era stata informata dello stop imposto da RFI. Una notizia che ha lasciato l’amaro in bocca a cittadini e amministratori, che confidavano in un’accelerazione dopo i rallentamenti registrati nei mesi precedenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
