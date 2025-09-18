Lo sportello Amam nei Quartieri rischia la definitiva chiusura | Mancanza di sicurezza e attrezzatura idonea

Si ingarbuglia ancora di più la vicenda relativa allo sportello Amam attivo periodicamente nelle sedi circoscrizionali. Un servizio che rischia di non ripartire più, così come denunciato dal presidente del terzo Quartiere Alessandro Cacciotto. L'esponente di Fratelli d'Italia la scorsa settimana. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Lo sportello Amam nei Quartieri rischia la definitiva chiusura: Mancanza di sicurezza e attrezzatura idonea.

